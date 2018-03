Tras dos años de parón, 5SOS vuelve con un nuevo single: “Want you back“. El grupo ha anunciado, además, el comienzo de su nueva gira “Spring 518OS 5SOS3”, que contará unas 26 actuaciones por Europa -entre las que no se encuentra España-, y que dará comienzo en Estocolmo el próximo 20 de marzo.

La banda ha pasado los dos últimos años componiendo nuevas canciones y, finalmente, lanzarán su nuevo álbum a finales de este año. Tal como explicó el grupo: “Después de pasar los últimos 5 años en los escenarios, era importante que nos tomáramos un tiempo para reflexionar como individuos y ahora volvemos más fuertes y más unificados que nunca“.

Los cuatro chicos se han abierto en canal en este nuevo disco, que apunta maneras y nos deja con muchas ganas de saber más y, sobre todo, de escuchar sus nuevos temas que apuntan a ser temazos: “Estas canciones significan todo para nosotros y no hemos ocultado nada al escribir y grabar este álbum“.

De momento, podemos ir abriendo boca escuchando “Want you back” y… a esperar…