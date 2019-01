3 años sin Glenn Frey de Eagles

El 18 de enero de 2016 se despedía de nosotros Glenn Frey, uno de los miembros fundadores de los Eagles. Una triste noticia de un solista, compositor y actor, que nos ha dejado canciones como el clásico “Hotel California”, “New Kid In Town”, “Take It Easy” o “Life In The Fast Lane”.

Hoy, en honor al artista, recordaremos alguna curiosidad que quizás no conocías sobre su carrera.

Si hablamos de este grupo, sin duda, surge la necesidad de mencionar “Hotel California”, una de las más laureadas de la banda. Un single que ha cruzado todo el mundo, y que todo el mundo tiene en la mente.

“The Heat is On”, fue la canción principal de la banda sonora de la película “Superdetective en Hollywood”, clásico del cine que lanzó a la fama a Eddie Murphy.

También nos ha dejado otras célebres bandas sonoras, como la del mítico “Cazafantasmas 2”.

Glenn Frey, además de una reconocida carrera como músico, también dio el salto a la gran pantalla, donde suma varias apariciones en películas o series. Aunque en este caso, vamos a destacar su papel en “Jerry Maguirre”, película donde un Bruce Springsteen con el que compartía una gran amistad, era uno de los encargados de darle forma a esa banda sonora, junto con otros como Bob Dylan, Paul McCartney o The Who, además de tantos otros artistas y bandas de gran prestigio internacional.

Como última curiosidad, un dato que quizás no sabías era la enorme afición que Glenn Frey tenía con el golf, donde sobresalió hasta el punto de llegar a compartir espacio en el campo junto a Tiger Woods y donde llegó a competir en numerosos torneos reconocidos.

