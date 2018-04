Se celebra el Mallorca Live Festival

Los días viernes 11 de mayo y sábado 12 de mayo se celebra en Calviá (Mallorca) el Mallorca Live Festival.

El viernes 11 de mayo será el turno de Primal Scream, Izal, Black Lips, Solomun, Henrik Schwarz, La Casa Azúl. Muchachito, La Raíz, L.A, Bad Gyal, Chancha Via Circuito, El Petit De Cal Eril, Djs From Mars, The Wheels, Jump To The Moon, Jane Yo, Gate 4, Borchi y Su Doble Redoble y Thony Bloom.

El sábado 12 de mayo actuarán The Prodigy, !!! (Chk Chk Chk), Kase O, Nina Kraviz, Vitalic Live, Macaco, El Columpio Asesino, Sexy Sadie, Morgan, Polock, Oso Leone, Los Espíritus, Sobrinus, Dj Coco, Agoraphobia, Capital, The Market Noise, Kiko Melis y Monxos.

El abono para dos días vale 60€ (más gastos de gestión), la entrada para el viernes 11 es de 40€ (más gastos de gestión), la entrada para el sábado 12 es de 40€ (más gastos de gestión), el pack MLF18 vale 75€ (más gastos de gestión) e incluye el abono para los dos días más otras cosas y el abono VIP vale 165€ (más gastos de gestión) e incluye numerosas cosas. Toda la información aquí.

