4everValenciaFest anuncia a Kaiser Chiefs

El grupo británico Kaiser Chiefs se suma al 4everValenciaFest, donde también actuarán grupos como Simple Minds, The Jesus and Mary Chain, The Prodigy, Santiago Auserón + Sexy Sadie y The Cult.

El festival será los días viernes 29 de junio y sábado 30 de junio en Valencia. La apertura será el viernes a las 17:00 y actuarán Simple Minds, Santiago Auserón + Sexy Sadie, The Cult y The Jesus and Mary Chain. El sábado actuarán The Prodigy y Kaiser Chiefs. Los horarios aún están por confirmar.

Las entradas ya están a la venta aquí.

Me gusta: Me gusta Cargando...