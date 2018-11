Lenny Kravitz por primera vez en Colombia en marzo de 2019

El cantante y compositor estadounidense Lenny Kravitz se presentará por primera vez en Colombia el 23 de marzo del próximo año en el Movistar Arena, de Bogotá, como parte de la gira de su undécimo disco Raise Vibration, informaron este viernes fuentes del sector. La carrera del cantante también se ha destacado por su faceta como actor, en la que participó en la saga de “Los juegos del hambre”, interpretando a Cinna. El artista tocará en el país el 23 de marzo del próximo año en el Movistar Arena, de Bogotá.

Raise Vibration es un álbum que “engrandece la unión” del rock and roll, funk, soul y blues, y que cuenta con éxitos como It’s Enough, canción con la que abre el disco y que reflexiona sobre el estado de las cosas en el mundo actual. También está el segundo sencillo Low, que habla sobres las ideas preconcebidas en el comienzo de una relación bajo un ritmo “funky” y que cuenta con la voz del fallecido “Rey del Pop” Michael Jackson. El neoyorquino, cuatro veces ganador del Grammy en la categoría Mejor Actuación de Rock Vocal Masculino, es conocido por éxitos como Are You Gonna Go My Way, Fly Away, Again y I’ll Be Waiting, entre otros. La carrera de Kravitz también se ha destacado por su faceta como actor, en la que participó en la saga de Los juegos del hambre, interpretando a Cinna, e hizo parte de la ganadora de dos Premios Oscar Precious.

