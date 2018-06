A Becky G le gustaría colaborar con Shakira en un futuro

La cantante de 21 años ha sido una de las grandes revelaciones de la música en los últimos tiempos, por esa razón, afirma que planea colaboraicones futuras con Maluma y Shakira.

La cantante Rebbeca Marie Gómez, más conocida como Becky G, hace dos meses estrenó su exitoso single, “Sin Pijama”, una canción que interpreta junto a Natti Natasha, y que superó las 340 millones de visualizaciones en Youtube.

En declaraciones a Europa Press, Becky G aseguró que se siente “muy feliz” por el éxito de la canción, y que la receta para conseguir visualizaciones es ser honesta y natural con ella misma a la hora de interpretar los temas. (Le puede interesar: Shakira retira de la venta un collar tras ser asociado con símbolo nazi)

Respecto a la temática de “Sin Pijama”, Becky G explicó que cuenta la fantasía de los hombres y mujeres cuando dos chicas se quedan en casa una noche.

Pese a tener tan solo 21 años, la cantante ha conseguido grandes logros musicales como que cinco de sus canciones hayan estado en el Top 10 del listado de Billboard Latin Digital Song Sales.

Además, ha cantando con varios artistas como Ana Mena y Bad Bunny, pese a ello sueña con trabajar con otros. “Shakira siempre ha sido una de mis artistas favoritas, aunque también me gustaría colaborar con Maluma y C. Tangana”, ha informado la intérprete. (Le puede interesar: Canción de Shakira y Maluma destrona a “Despacito” como la latina más vendida en EE.UU.)

En algunas ocasiones, ha recibido críticas por las letras de sus canciones, ya que han sido calificadas como machistas, algo a lo que ella resta importancia: “Yo creo que en la vida hay cosas positivas y negativas. Mi responsabilidad es solamente ante mi familia y ante mí”.

“Como artista necesito sentirme bien con mi música, porque soy la persona que habla de la canción. Con esta música me siento más segura que nunca, la letra es más atrevida, pero no se por qué todos se ponen tan serios, no debe ser así porque no estoy curando enfermedades”, justificó.

En cuanto a su orígenes profesionales, Rebbeca Marie Gómez, asegura que comenzó a cantar desde pequeña, ya que sus padres la introdujeron en el mundo de la música. “La música de reggaeton fue siempre gran parte de mi vida, desde niña mis papás tocaban canciones de Don Omar, Daddy Yankee o Calle 13″, ha señalado.

En el futuro, Becky G no descarta grabar un disco “totalmente de ranchera”, ya que no le gusta que la encasillen en un género. “Quiero estar toda la vida en la música y viajando por diferentes países, nunca se sabe con qué tipo de música”, finalizó la artista.

