AC/DC vuelve en casette

Parece que todo tiende a volver. Esta vez el turno de volver al pasado es para el grupo AC/DC que, el 21 de abril, sacará a la venta su trabajo Black in black en formato casette.

El disco fue editado, originalmente, en 1980 y se ha convertido en el tercero más vendido de la historia, por detrás de Thriller, de Michael Jackson, y Dark side of the moon, de Pink Floyd.

Esta reedición tan especial del álbum será limitadísima: contará, tan solo, con 2.500 copias.

Pero, ¿por qué, precisamente, Black in black? Pues resulta que este trabajo fue todo un punto de inflexión en la carrera musical de AC/DC, no solo por su inmenso éxito de ventas, sino también porque supuso el regreso del vocalista Brian Johnson tras la muerte de Bon Scot, justo cuando el grupo comenzaba a despegar gracias al éxito de Highway to hell.

Así que, ya sabes, si eres fan de AC/DC no puedes dejar pasar la oportunidad de hacerte con uno de estos limitadísimos casettes

Me gusta: Me gusta Cargando...