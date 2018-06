Adele prepara su nuevo disco

Para finales del año que viene se estima que pueda salir el nuevo trabajo de Adele, quien no saca disco desde el año 2015, con 25, Hello fue su primer sencillo y más tarde descubriríamos temazos como Remedy o Million years ago. La cantante de 30 años, recibió en 2016, en la 36ª entrega de los Brit Awards, los galardones de solista británica femenina, sencillo británico (Hello) y álbum británico (25), de esta forma se afianzó, aún más, en el mundo de la música.

La cantante podría haberse organizado ya y se cree que para este verano no tendrá vacaciones puesto que, se encontrará grabando todas las canciones del álbum. “Ella está de vuelta en el Reino Unido y pretende escribir aquí. Ya han sido contactados algunos músicos de estudio e incluso ya tiene algunas canciones escritas”, ha dicho una fuente a The Sun, un periódico inglés.

