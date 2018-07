Aitana ya tiene la fecha de lanzamiento de su primer single

Por fin ya puedo contaros que la semana que viene lanzaremos mi nueva canción y videoclip y que esta será la portada 😬😭 POR FIN, bueno… el viernes 27 de Julio nos llamamos vale? jajaja (dios mío soy muy poco graciosa) en fin. Os quiero 💛

A post shared by AITANA (@aitana_ot2017) on Jul 17, 2018 at 1:04pm PDT