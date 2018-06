‘Aitana’ en el punto de mira

Esta vez le ha tocado el turno a Málaga, y es que fue, precisamente, durante el concierto que los 16 exconcursantes de Operación Triunfo cuando Aitana aprovechó para lanzar un mensaje de cariño al que fue su compañero en la Academia.

“Quiero deciros que hoy una persona muy importante, que es Luis, ha sacado un tema musical, ‘Esta vez’. A mí me gustaría decirle algo, pero me gustaría que entrara para decírselo”

Tras esta presentación, Cepeda subió al escenario junto a su amiga y Aitana siguió su discurso: “Yo quiero decirte Luis, que esta vez yo te diría que tienes un alma muy pura, que vas a sacar un discazo, que eres muy grande… Y que esta vez y todas te diría que te quiero mucho”. Y Cepeda, que no puede ocultar su timidez, agachó la cabeza y sonrió ante la declaración de la catalana.

Y es que, tras los mensajes de cariño que Cepeda y Aitana se dedican en las redes sociales, no han tardado en aparecer los típicos haters que opinan que todo esto no es más que una estrategia de “puro marketing” que los extriunfitos están llevando a cabo para que se hable más de ello. Sin embargo, Aitana, rápidamente, y a través de sus stories de Instagram –como nos tiene acostumbrados-, no tardó en desmentir estas acusaciones explicando: “Solamente quiero decir una cosa, yo soy como soy, ya me conocéis, sigo siendo la misma persona. Cuando leo cosas como estrategias, marketing y todo… Yo todo lo que hago y digo lo hago desde mi corazón”.

Aitana callando bocas no puedo estar mas proud #OTConciertoSevilla pic.twitter.com/ytVVWBIoVM — Amaia de España 🐝🐘🎺 (@_CF_argi) June 3, 2018

Además, Cepeda también contestó a las acusaciones de una manera muy particular: Subió a sus redes sociales una foto en la que sale con Aitana bajo el título “Marketing”.

