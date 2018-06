Alejandro Sanz, el guardián del balón con el que España se proclamó campeona en el mundial de 2010

La final del mundial en el que España se proclamó ganadora se celebró un 11 de julio de 2010 en el partido que jugaron contra Holanda, Vicente del Bosque pasaría a la historia de nuestro país como el entrenador que llevó a lo más alto al fútbol español y fue, Iker Casillas el encargado de guardar el balón que rodó por el campo, aquel díal.

No obstante, con el transcurso de los años decidió deshacerse de el regalándoselo a un amigo muy especial, Alejandro Sanz; El cantante le ayudo mucho cuando estaban en el mundial de África “Creo que Alejandro iba para entrenador de fútbol por lo mucho que le gusta. En el Mundial de Sudáfrica perdimos el primer partido contra Suiza. Nos escribíamos mensajes y él me daba consejos tácticos. Al final ganamos y él de broma me dice: ‘Ves cómo tenía razón, cuando Del Bosque siguió mis pautas quedamos campeones'”

Por su parte, Alejandro, cuenta “Yo tengo el balón de la final de Sudáfrica contra Holanda firmado por todos los jugadores. Fue un regalo de Iker en un cumpleaños. Xavi Hernández me regaló la camiseta con la que jugó la final de la Eurocopa contra Italia. Un regalazo”. Sanz cuenta con dos piezas históricas que sin duda, el día de mañana, valdrán millones, pero la realidad es que el los tiene gracias a dos grandes amistades.

