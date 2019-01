Sharon Van Etten, James Blake y otras novedades de la semana

Es un hecho conocido por todos, que en fechas navideñas, la industria musical sufre un enorme parón. Sin embargo, habiéndolo dejado atrás, vienen de vuelta los lanzamientos discográficos.

Nombres como Sharon Van Etten, que saca un disco por primera vez desde 2014. El título del álbum será Remind me tomorrow, en la que destacan temas como Comeback kid.

Por otra parte, James Blake, nos sorprende con Assume form, su cuarto álbum de estudio, del que Don’t miss it se convirtió en su primer avance.

Rayden da un paso adelante con Sinónimo, parte de la trilogía que ya había comenzado con Antónimo (2017). En un disco marcado por la participación de tantos músicos diferentes, uno de los adelantos que nos presenta el artista, es Beseiscientosdoce.

El estadounidense Future, titula a su nuevo trabajo Future Hndrxx presents: The wizrd, donde comenzó con Crushed up como primer single. También desde EE.UU nos llegan Toro y Moi con Outer peace, además de nuevos discos de Deerhunter, Maggie Rogers, Mike Posner, Zelada, Monarchy o Papa Roach, que nos sorprende con Who do you trust.

