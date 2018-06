Amaia Montero: “Es triste que nos dieran esperanzas a las mujeres el 8M y luego te des cuenta de que es mentira”

Después de cuatro años, Amaia Montero (Irún, 1976) está de vuelta con su cuarto disco en solitario, Nacidos para creer (Sony Music, 2018), grabado en los Kensaltown Recording Studios de Londres de nuevo con el productor Martin Terefe y en el que ha colaborado con el escritor Benjamín Prado en la escritura de varias canciones, así como con el guitarrista Vicente Amigo.

“Martin es maravilloso, un productor muy creativo, y he tenido la inmensa suerte de contar con un genio como Vicente Amigo”, destaca Montero a Europa Press, para luego deshacerse en elogios para Benjamín: “No nos conocíamos pero tuvimos una conexión espectacular desde el principio y ahora somos como primos. Es sumamente culto, interesante y brillante, trabajar con él ha sido de las mejores decisiones de mi carrera”.

La artista guipuzcoana se refiere entonces a la temática de sus nuevas canciones asegurando que tienen “mucha verdad y mucha poesía”, al tiempo que asegura que todos sus discos son “autobiográficos, como fotografías”. Y aprovecha para apuntar que disfruta de su momento actual porque “a partir de los cuarenta empieza una etapa interesante y maravillosa porque sabes tanto que quitas importancia a las cosas que no la tienen”.

Esta última afirmación hila directamente con la canción que da título al álbum, Nacidos para Creer, que “es un striptease emocional” en la que dice “verdades como puños” y cuya letra dice así: “Hay quien encuentra raro que a los cuarenta no esté casada, pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama. Otros juran que bebo y que en persona no valgo nada, que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros. Y a veces me dan ganas de volverme y decir ¡si tú no sabes nada de mí!”

