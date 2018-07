Ángela Ponce, primera modelo trans en participar en Miss Universo

Ángela Ponce es una sevillana que tiene 26 años y va a hacer historia al participar en el certamen de Miss Universo, como la primera modelo transexual en hacerlo; La gala en la que se proclamó como la representante de nuestro país, tuvo lugar en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, allí fue donde dijo que se encargaría de “llevar un mensaje de inclusión, tolerancia, respeto, amor por uno mismo y por los demás”.

Corren nuevos tiempos y las normas de este tipo de eventos se tienen que ir ajustando a la evolución social, es por esto que, en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro dejaron que aquellas personas autodefinidas como trasn (operadas o no) participasen en la categoría del género del que se sentían pertenecientes; Es lo mismo que ha ocurrido en el certamen de Miss Universo que prohibía la participación de mujeres trans hasta que en el año 2012 cambiaron la normativa, pero esto no implicó una integración completa instantánea ya que Jenna Talackova (Miss Canada) fue eleminada nada más saberse su condición (¿quién es nadie para juzgar?), obviamente la polémica no tardó en saltar y GLAAD (Alianza Gay y Lésbica contra la difamación) presionó lo suficiente como para que Trump, que por aquel entonces era.

