Antonio Orozco, banda sonora de The best day of my life

Antonio Orozco estrena “Lo saben”, una canción que relata el encuentro de seis jóvenes LGTBI de España, Francia, Rusia y Uganda que coinciden en Madrid durante la celebración del World Pride 2017.

La letra de este nuevo tema es un canto a la libertad y la emoción que sienten los protagonistas de la canción. El propio cantante ha explicado que “se cuentan verdades que a veces son hirientes“. Además, ha añadido que “uno puede llegar a sentir vergüenza del ser humano“.

“Lo saben” es la canción que pone música al documental The best day of my life, que se estrenará de forma oficial este viernes 16 de marzo. La pieza, bajo la dirección de Fernando González Molina hace un homenaje a Madrid, una de las ciudades más libres y abiertas del mundo con respecto al movimiento LGTBI. El de Pamplona no es nuevo en el mundo del cine, pues ya se estrenó en 2010 como director de la película Tres metros sobre el cielo y su secuela Tengo ganas de ti, a las que siguieron otros éxitos como Palmeras en la nieve y El guardián invisible, entre otros.

El documental apunta a ser toda una revelación y un éxito a nivel mundial. De momento, podemos disfrutar de este pequeño adelanto:

