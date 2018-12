Ariana Grande, la ‘Mujer del Año 2018’ según Billboard

“Esto es algo muy especial. Quiero decir ante todo que me parece muy interesante que este haya sido uno de los mejores años de mi trayectoria artística y también uno de los peores de mi vida”, dijo durante la ceremonia que se realizó el jueves pasado en Nueva York. Ariana Grande tuvo un motivo de peso para recuperar la sonrisa -la cual ha perdido en varias ocasiones a lo largo de este intenso año- al recibir de la revista Billboard el galardón a la ‘Mujer del Año 2018‘ en el marco de la ceremonia de entrega de sus prestigiosos premios anuales. Al subir al escenario, sin embargo, la joven intérprete no dudó en hacer referencia a los duros golpes con los que le ha sacudido la vida últimamente -en resumen, la inesperada muerte de su exnovio Mac Miller en septiembre a causa de una sobredosis y el fin de su compromiso matrimonial con el humorista Pete Davidson pocas semanas más tarde- y la paradoja que supone que, al mismo tiempo, haya vivido uno de sus mejores años en lo que a su carrera musical se refiere.

Para cerrar su conmovedora intervención, Ariana Grande llegó a conclusión esperanzadora al margen de la incertidumbre que la invade en estos momentos, la cual no se aplica en realidad al futuro que le espera en materia discográfica teniendo en cuenta que ya tiene programada una gira mundial para 2019 y, sobre todo, un nuevo disco bajo el brazo que saldrá muy pronto a la venta.

“Estoy deseando aprender a dar de una manera más racional, y a mí más que a los hombres, todo el amor y el perdón que he venido regalando de una forma algo frívola hasta ahora. También sé que he conseguido y que tengo mucho más de lo que podría haber soñado en el pasado. Y hace relativamente poco he descubierto que las cosas tengo, y la gente que siempre ha estado a mi lado, me hacen extremadamente feliz. ¡Muchas gracias a todos!”, apuntaló mientras el público aplaudía a rabiar.

Me gusta: Me gusta Cargando...