Ariana Grande perdió un collar de 169.000 dólares

El pasado 21 de mayo Ariana Grande sorprendía a todos presentando en directo su nueva canción No tears left to cry. El público se quedó encantado con el derroche visto en su puesta de escena, a demás de contar con unos bailarines más que cualificados, que no hacen más que subir el nivel de la actuación. Pero ella se llevó una sorpresa bastante desagradable al bajarse del escenario ya que había perdido su gargantilla de diamantes valorada en 169.000 dólares.

Pero lo peor, sin duda, es que ese colgante no era suyo propio sino que se lo había prestado una marca de reconocimiento mundial, para que la luciese durante su actuación (algo que, por lo visto, es mucho más habitual de lo que nos pensamos). Enseguida tuvieron que salir el equipo de limpieza del evento a buscarlo por el escenario y, finalmente, lograron encontrarlo, se hallaba en una de las esquinas del mismo, y de esta forma se lo pudieron devolver a la firma.

Me gusta: Me gusta Cargando...