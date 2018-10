Ariana Grande rompe su relación con Pete Davidson

Ariana Grande y el que hasta ahora era su prometido, Pete Davidson, han decidido seguir sus caminos por separado tras cinco meses de relación. La noticia de la ruptura no ha sido inesperada para nadie, ya que según cuenta una fuente, la relación se convirtió demasiado intensa en poco tiempo, y se hizo muy rápido todo.

Seguramente se refiera a que la cantante de “Dangerous Woman” empezó muy rápido otra relación solo semanas después de haber cortado con su ex, el rapero fallecido en Septiembre a causa de una sobredosis, Mac Miller. Pero, sin duda, Ariana volvió a sorprendernos aun más al anunciar su compromiso con Pete a las pocas semanas de haber comenzado su romance. Una noticia que impactó a todos los fans de la artista, por el ritmo tan acelerado que estaba tomando la relación.

Al parecer, la muerte de Mac Miller, ha sido un punto de inflexión en la relación de Ariana con el humorista. La joven cantante no pasa por su mejor momento personal. Y aunque no se culpa por lo ocurrido, se encuentra bastante tocada a nivel anímico, como pudimos comprobar en su mensaje dirigido a su ex tras su muerte : «Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. No puedo entenderlo. Hablamos sobre esto tantas veces. Estoy enojada. Tan enojada que no sé qué hacer. Fuiste mi más querido amigo durante mucho tiempo, más que todo lo demás. Lamento que no pude arreglar o quitarte tu dolor, realmente quería hacerlo. El alma más dulce y amable con los demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora, descansa».

Como ya escribió Ariana Grande, la música es la mejor medicina, y en ella es en la que se va a respaldar en estos duros momentos. No sabemos, si Pete y la cantante tendrán una segunda parte para su historia de amor. Lo único que hasta ahora sabemos 100% es que ambos han considerado que no es el momento adecuado para estar juntos.

La artista americana necesita dedicarse un tiempo a si misma, y por supuesto dedicarle tiempo a su música, que ahora es su gran escapatoria ante esta mala racha. ¡Te mandamos toda la fuerza y el cariño del mundo, Ariana!

