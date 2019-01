Ashley Tisdale: de regreso a la música

La artista vuelve a la música con su canción “Love me & let me go”

Ashley Tisdale está de regreso a la música con su nuevo single “Love me & let me go”, canción que estará dentro de su próximo trabajo llamado Symptoms. Symptoms será su tercer álbum y aunque, aún desconocemos la fecha de lanzamiento, sabemos que en él se tratan temas como la depresión y la ansiedad, algo con lo que la artista ha tenido que vivir en varias etapas de su vida. A pesar de ello, la artista afirma que será un disco optimista con temas variados y divertidos.

La artista que protagonizó a la famosa Sharpay Evns en High School Musical regresa a escena tras 10 años después de haber publicado su segundo álbum, “Guilty Preasure”. Ya en 2018 lanzo su primera canción de este nuevo disco, algo que nos hizo pensar en su retorno a la música.

Aquí os dejamos su nuevo single.

