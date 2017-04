ASÍ HA COMENZADO LA AVENTURA COMO YOUTUBER DE MELENDI

Hoy comienzo algo que me hace mucha ilusión, algo que hace tiempo quería hacer. Últimamente no dejaba de sentir que era el momento de compartir más cosas con vosotros, así que……………vamos allá!!!!!. Encuentren el Link del Canal #MelendiLife en mi Bio ☝🏻

A post shared by Melendi Oficial (@_melendioficial_) on Apr 15, 2017 at 11:23am PDT