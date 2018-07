‘Beautiful Life’ el nuevo disco de Rick Astley

¿Cuántas veces hemos bailado, en una discoteca, al ritmo de Never Gonna Give You Up? El autor de este temazo, que aún siguen bailando las nuevas generaciones, es Rick Astley, quien tuvo un éxito abundante en la década de los ochenta pero ahora “solo” le quedan sus más fieles seguidores “Dentro de poco, volveré a no interesarle a nadie”, el lo tiene así de claro pero sigue abogando por hacer buena música y por seguir llegando a aquellos que conocen su trabajo, al margen de Never Gonna Give You Up, es por esto que, el viernes día 13, verá la luz su nuevo disco, Beautiful Life.

Si te gusta este cantante estás de enhorabuena ya que actuará en nuestro país a finales de año, el 10 de octubre en la sala Barts de Barcelona y el día 12 en el Palacio Municipal de Congresos de la capital, para enseñar su nuevo trabajo. Destacar que el material está escrito y producido por el, así mismo, el cantante ha sido el encargado de tocar cada instrumento de los que se oye.

