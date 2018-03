BEYONCÉ Y JAY-Z VUELVEN A ESPAÑA CON LA GIRA OTR II

Beyoncé y el rapero Jay-Z han anunciado su vuelta a los escenarios para presentar la segunda parte del tour de On The Run, OTR II. Durante esta gira, visitarán Barcelona el próximo 11 de julio de 2018, en concreto, lo harán en el Estadi Olímpic de la ciudad condal.

Según informa Live Nation, promotora de la gira, la preventa de las entradas para el concierto se divide en tres. Para aquellos que estén suscritos a Beyhive, podrán adquirirlas a partir del miércoles 14 de marzo a las 10:00 hasta el sábado 17 de marzo a las 17:00, al igual que los suscriptores de Tidal.

Para los clientes de Citi, el horario de preventa es desde el miércoles 14 de marzo a las 12pm hasta el sábado 17 de marzo a las 5pm.

Por último, los usuarios registrados en Live Nation tendrán una preventa gratuita desde el viernes 16 de marzo a las 10am hasta el sábado 17 de marzo a las 5pm.

Todas y cada una de las plataformas mencionadas anteriormente permiten la compra con un límite de 4 entradas por persona.

En cuanto a la venta general, tendrá lugar el próximo 19 de marzo a partir de las 10am en livenation.es, ticketmaster.es y la Red Ticketmaster, la cual incluye Halcón Viajes, Fnac y Viajes Carrefour. Y si tienes menos de 16 años deberás ir acompañado de tu madre, padre o tutor legal.

TICKETS 11 JUL Barcelona Estadi Olímpic

PRECIOS:

Grada: 175 € + gastos

€ + gastos Pista A: 125€ + gastos

Pista B: 95€ + gastos

Grada: 75€ + gastos

Grada: 55€ + gastos

Grada: 25€ + gastos

La segunda entrega de On The Run

OTR II se presenta como el segundo episodio de On The Run, la gira conjunta que realizaron ambos artistas en 2014 cuando finalizaron los tours en solitario. El nombre se debe a la canción Part II (On The Run), incluida en el álbum Magna Carta…Holy Grail de Jay-Z con la colaboración de su mujer, Beyoncé.

Esta primera parte de la gira hizo parada en Europa, pero solo en una ciudad: París. Por tanto, el matrimonio ha decidido ampliar las fechas de OTR II para visitar diversas ciudades del continente.

Queen B y Jay-Z tocarán suelo europeo desde el 6 de junio hasta el 17 de julio para dar paso a la segunda etapa de la gira, que tendrá lugar en América del Norte hasta el 2 de octubre. ¡Wow!

Ahora que el matrimonio ha decidido visitar a sus fans españoles, hay que aprovechar la oportunidad. Así que, ¡no te los pierdas sobre el escenario!

