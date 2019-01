Billie Joe y un nuevo trabajo de Green Day

El guitarrista y cantante de la banda ha confirmado que se encuentra componiendo nuevos temas para el grupo. La información fue revelada a partir de un comentario en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

Desde 2016, año en el que la banda publicó Revolution Radio, Green Day ha girado por todo el mundo, encontrando tiempo además para llevar a cabo otros proyectos de forma paralelo. Claramente visible queda este hecho al fijarnos en el grupo Foxboro Hot Tubs o The Longshot, bandas que dirige el propio Billie Joe Armstrong. Esta última, publicó su primer álbum, Love Is For Losers, el pasado mes de abril, que se convierte de esta forma, en el debut de la nueva formación. Sobre la posibilidad de que la actividad de estas bandas pudiera suponer un final para Green Day, el cantante comentó de forma pública: “solo me estoy divirtiendo con algunos de mis amigos”.

Además, con la publicación que dejamos a continuación, nos queda claro que el futuro de la banda está asegurado y que nos queda Green Day para rato.

