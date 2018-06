Broadway estrenará un musical en honor a Michael Jackson en 2020

En pocos días se cumplen 9 años de una de las despedidas más difíciles y trágicas: la del Rey del Pop. Pero nadie lo ha olvidado. Y Broadway tampoco.

El año 2020 ha sido el elegido para comenzar a representar un musical basado en la vida y obra y de Michael Jackson. El espectáculo estará dirigido por Christopher Wheeldon, quien consiguió el Premio Tony a la Mejor Coreografía por el musical ‘An American in París’, y el libreto será escrito por Lynn Nottage, ganadora del Premio Pulitzer en dos ocasiones.

Aunque de momento no conocemos el título oficial de la obra, sí que sabemos que incluirá algunos de los temas principales del cantante, como Thriller, Smooth Criminal, Beat It y Don’t stop ‘til you get enough.

El mundo del pop no olvidará nunca a su Rey y no existe mejor manera de recordarlo y homenajearlo que a través de un musical en Broadway, donde ya se han realizado musicales dedicados a artistas como The Templations, Gloria Estefan y Carole King.

Me gusta: Me gusta Cargando...