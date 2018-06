BRUCE SPRINGSTEEN ACTUARÁ EN LA GALA DE LOS PREMIOS TONY

Bruce Springsteen actuará este domingo en la 72° entrega anual de los premios Tony, gala en la que aceptará un premio especial por la puesta en escena de su aclamado espectáculo “Springsteen on Broadway”.

Los premios Tony son el reconocimiento máximo a las obras de teatro en Estados Unidos. Los responsables de los premios anunciaron ayer que el Boss actuará en vivo en la ceremonia que se celebrará en el Radio City Music Hall del Rockefeller Center enNueva York.

Precisamente, Springsteen ha sido el primer intérprete anunciado para la ceremonia de este año, que será presentada por Sara Bareilles y Josh Groban y será transmitida en directo por CBS.

Billy Joel, ganador de un Tony en 2003 por su espectáculo “Movin ‘Out”, va a ser uno de los artistas que entreguen premios en el espectáculo de este año, aunque no se sabe que premio dará. Se especula que podría ser él quién presente a Bruce, su viejo amigo y compañero en el Rock and Roll Hall Of Fame.

Un premio especial, más inusual, que Springsteen añadirá a sus 20 premios Grammy y a un Oscar que recibió por la canción “Streets of Philadelphia”. Además de Billy Joel, se ha sabido que Rachel Bloom, Robert De Niro y Andrew Lloyd Webber, entre otros, ejercerán de presentadores de alguno de los premios.

