Bruno Mars cumple 33 años FELICIDADES

Hace ya 33 años, que un joven hawaiano que a lo largo de su vida fue demostrando que tenia talento para la musica y el espectaculo, era un joven llamado Peter Gere Hernández, que con el tiempo fue destacando y abriendose un camino en la musica con el nombre de Bruno Mars, todo un artista de los pies a la cabeza que con los años fue acumulando masas de fans por todo el mundo asta conseguir un gran hueco en el mundo de la musica.

A dia de hoy, si que es verdad que casi todo el mundo sabe quien es este joven, y solo pronunciar el nombre, a todo el mundo se le viene a la cabeza alguno de tantos exitos que cosecha este gran artista.

Si que es verdad que el nombre real es Peter Gene Henández, pero si hay una anezdota, cuando solo tenia dos añitos, su padre ya lo llamaba Bruno, por el parecido que tenia con un luchador profesional llamado bruno Sammartino. que desde muy pequeñito demostro su talento sobre un escenario y en varios shows era ya presentado como el pequeño Elvis, un artista que fue referente para él y sus raices hawaianas directamente al género reggae, tambien fue una gran inspiración para el joven artista.

Despues de toda una vida cosechando numerosos exitos en todo el mundo, llego el año 2016 con su último disco ’24 K Magic’, que se llevó 6 Premios Grammy. Sin duda, ‘That’s What I Like’ y ‘Vesace on The Floor’ han marcado el 2017, sin olvidar el remix de Finesse junto a Cardi B, la rapera de moda. Bruno Mars ha ganado numerosos premios a lo largo de toda su carrera, incluyendo diez premios Grammy,​ tres Brit Awards​ y tres MTV Europe Music Awards. Sin duda, su destreza sobre el escenario ha sido capaz de hipnotizar a miles y miles de espectadores. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio el cantante trajo sus 24K de magia a un Wanda Metropolitano entregado al funk más bailongo.

Vamos a disfrutar de algunos de sus exitos y disfrutar el primero de ellos con el que le hizo ganar en los Grammy este ‘That’s What I Like’ y seguidamente recordaremos algunos mas.

Me gusta: Me gusta Cargando...