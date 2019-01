‘Bury a Friend’, la nueva canción y videoclip de Billie Eilish

Billie Eilish ha sorprendido a todos sus fans con su nuevo single ‘bury a friend’, que vino acompañado de un videoclip donde vemos a la cantante convertida en el demonio de nuestras peores pesadillas. Este single formará parte de su nuevo álbum.

Ayer salieron a la luz tanto la canción como el videoclip, que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones en YouTube. Tal y como nos mostraba en la portada, el videoclip, que ha sido dirigido por Michael Chaves, tiene una atmósfera que podría hacerlo pasar claramente por un fragmento de una película de terror. “Al hacer ‘bury a friend’, todo el álbum hizo clic en mi cabeza. Supe de inmediato de qué iba a tratar, cómo iban a ser los visuales y cómo quería que se percibiera”, afirmaba Billie Eilish.

“Habla desde la perspectiva del monstruo debajo de mi cama. Si te pones a pensar, ¿qué hace esta criatura o qué siente?”, decía la cantante sobre su nueva canción. Su álbum debut ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ llegará el 29 de marzo, un álbum que ha sido escrito, producido y grabado en su totalidad por Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell en Los Ángeles. Incluirá los dos singles que lanzó en 2018, ‘You Should See Me In A Crown’ y ‘When The Party’s Over’.

