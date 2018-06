C Tangana saborea el ron dominicano en el frenético videoclip de ‘Traicionero’ junto a Cromo X

Traicionero’, uno de los más bailables de los últimos trabajos de C Tangana, apuesta por el dembow dominicano con un videoclip donde el “talento de bario” es el protagonista.

Te encante o lo detestes, no se puede negar que C. Tangana es uno de los artistas más virales del último año. Aunque lleva más de 10 años haciendo música y letras, el éxito de ‘Mala Mujer’ el verano pasado le ha dado el empujoncito ‘comercial’ que necesitaba. Fichó por Sony y en menos de un año ha sacado dos EP: ‘Ídolo’ y ‘Avida Dollars’.

“No le temo al enemigo que me ataca, me cuido del falso amigo que me abraza”, canta Puchito. Con el éxito, a C Tangana le han salido enanos y en ‘Traicionero’ carga contra ellos. Esta colaboración con el rapero dominicano Cromo X es, sin duda, uno de los temas más bailables de sus últimos trabajos.

Hasta la República Dominicana se fue C Tangana para rodar el videoclip, con un estilo vintage capaz de transmitir toda la esencia dominicana. Los ‘beats’ del tema han corrido a cargo de los DJs mexicanos Naafi. El vídeo ha sido dirigido por Borja Bernal y Didi Domenech.

“Gracias RD por la inspiración y por tratarnos como en casa. Me he enamorado de la isla”, escribió el rapero en sus redes sociales.

Me gusta: Me gusta Cargando...