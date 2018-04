CAMILA CABELLO COMPARTE MUCHO SABOR ESPAÑOL CON PHARRELL WILLIAMS

Camila Cabello está sumergida de lleno en su gira Never the same Tour 2018 y, en estos momentos, está recorriendo Estados Unidos demostrando que el éxito de Havana no es casualidad sino fruto de un talento extensible a todo lo que hace.

La última parada ha sido en Los Ángeles y allí ha contado con un invitado muy especial. Pharrell Williams se ha acercado al Hollywood Palladium para compartir con ella una de las últimas canciones que han hecho juntos.

Una de las sorpresas de esta gira ha sido el estreno de dos canciones nuevas e inéditas hasta hora, Scar tissue y Sangria Wine. Esta última, la que hace referencia a algo tan español como es la sangría, es la que han interpretado juntos.

“El hombre más adorable. Gracias Pharrell por venir. Prepárate para Sangria Wine”, escribía junto a esta foto. Lo que no sabemos todavía es si este tema lo compuso en alguno de sus viajes a nuestro país.

Me gusta: Me gusta Cargando...