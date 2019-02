Camila Cabello habla de sus nuevas canciones

El mundo está esperando ansiosamente la nueva música de Camila Cabello y ella lo sabe. La cantante hizo saltar las alarmas al publicar una fotografía en Instagram junto a Mark Ronson, dando a conocer a todos sus fans que estaba trabajando con él. Pero también anunció a través de Twitter que se encuentra trabajando en su nuevo álbum.

Camila usó sus redes sociales para comunicar que se encuentra escribiendo nuevas canciones, pero no había dicho nada más hasta ahora.

I’m having the most insanely beautiful time writing in the studio. I just listened to some songs in the car with my mama and we have that new music high 😻🧠✨✨✨✨✨✨

— camila (@Camila_Cabello) January 26, 2019