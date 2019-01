Camila Cabello y Mark Ronson podrían estar preparando una colaboración

Camila Cabello se encuentra preparando su segundo álbum y su debut en los Grammy, pero ayer hizo saltar las alarmas tras publicar una fotografía en Instagram: la cantante aparecía en la foto acompañada de Mark Ronson.

Rápidamente todos los fans asociaron esto a una posible colaboración, ya que Ronson también publicó la misma foto bajo el título de “Feelings & Consequences”. Ninguno ha confirmado ni desmentido los rumores de una colaboración, pero sus fans enloquecieron nada más ver la fotografía.

Mark Ronson viene de colaborar con Miley Cyrus, su ‘Nothing Breaks Like a Heart’ ha sido todo un éxito y parece querer conseguir el mismo resultado con la cantante de ‘Havana’. Por otro lado, en la foto no están solo, también se encuentra a su lado Ilsey Juber, la compositora de ‘She Loves Control’ junto a Camila Cabello.

En cuanto a Camila, sabemos que se encuentra preparando su segundo álbum tras el éxito de ‘Camila’, su álbum debut. Nos lo hacía saber a través de Twitter, donde afirmaba que se encontraba escribiendo canciones para su nuevo disco.

1st day back to writing the new album- I feel so lucky that I get to do this every day. This was my dream when I was younger, getting to make songs everyday and now I’m here. I’m reminding myself of that every single day this year

— camila (@Camila_Cabello) January 16, 2019