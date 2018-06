Canciones LGTBIQ+ indispensables para el próximo Orgullo

Como se aproximan las fechas de la celebración del Orgullo Gay, hoy, os queremos traer una selección de algunas de las canciones que se han terminado convirtiendo en verdaderos himnos del colectivo LGTBIQ

Esta lista no podría empezar sin dos grandes clasicazos como son el I want to break free (Queen) y I will Survive (Gloria Gaynor), 1984 y 1978, respectivamente, la primera es un canto a la libertad con un videoclip que causó bastante polémica por el hecho de que todos los miembros del grupo aparecían travestidos; El segundo se terminó convirtiendo en un claro mensaje de lucha por la visibilización y aceptación del colectivo, en la sociedad. Sin duda dos temazos que seguro, sonarán durante la semana del Orgullo.

Lady Gaga siempre se ha mostrado a favor de este sector minoritario (aunque cada vez menos silenciado), Born this way (2011) se convirtió en todo un himno a la libertad y la lucha de sus derechos. Por otro lado, Katy Perry, también hizo lo propio, ya no por el hecho de que se dio a conocer mundialmente con una canción en la que confesaba que había besado a una chica y le había gustado, si no, porque, un par de años más tarde sacaría Firework, canción con la que invitaba a la gente a aceptarse así mismas. Y es que este último single, es en EEUU lo que Alaska y Dinamara, con su A quien le importa, es en España,

