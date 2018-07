‘Can´t Help Falling in Love’ la nueva versión de Zayn

Zayn alcanzó la fama gracias a haber formado parte de una de las boy band más exitosas de los últimos años, One Direction, que se asemejaba mucho a los Backstreet Boys solo que tenían un estilo acoplado a los años en los que vivíamos, no obstante en 2015 se separó de ellos para comenzar su carrera en solitario y no le ha ido nada mal ya no solo por haber hecho temazos con otros artistas del calibre de Sia, por ejemplo, sino porque a cada single que saca en solitario, es un verdadero éxito.

Hoy venimos a contaros como ha vuelto a versionar otra canción, Can´t Help Falling in Love, del eterno Elvis Presley, y por supuesto que sus fans (y sus no tan fans) no paran de alabar el buen trabajo que ha hecho. Ya pasó cuando sacó su propia versión de Me, Myself and I, de Beyoncé, que todo el mundo tenía, solamente, buenas palabras para su trabajo, ahora, también están intrigados acerca de su nuevo disco, un proyecto que, aún carente de fecha, se estima que va a ser un derroche de voz y talento, por parte de un cantante que se lleva grandes canciones a su terreno para hacer trabajos increíbles.

