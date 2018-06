Cardi B estrena video junto a J Balvin y Bad Bunny

La rapera se convierte en una reina caribeña con su sugerente y festivo nuevo videoclip “I like it”, una colaboración que hace alusión a sonidos y zonas caribeñas que se adueñan de su producción.

Vestida con una falda amarilla brillante y un pañuelo en la cabeza, Cardi B da un paseo por la isla tropical, mientras baila frente a una pared de color rosa chicle y se encuentra con los residentes locales.

En otro pasaje del vídeo, la rapera une fuerzas con Bad Bunny, quien toma el micrófono al tiempo que lanza algunos movimientos de baile hábiles. A partir de ahí, el estribillo picante de J Balvin anima la fiesta, a medida que las parejas comienzan a bailar lentamente.

I like it es el nuevo videoclip de Cardi B después de los recientemente estrenados ‘Be careful’ y ‘Dinero’, este último de Jennifer Lopez con colaboración también de DJ Khaled.

