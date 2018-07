Cardi B, la primera rapera que lidera dos veces la lista ‘Hot 100 de Billboard ‘

Cardi B se ha convertido en la primera rapera en liderar (dos veces) la lista Hot 100 de Billboard y lo ha conseguido gracias a su tema I like it, junto a Bad Bunny y J Balvin. De esta forma los cantantes han logrado posicionar un tema suyo, por primera vez, en lo más alto de la lista Balvin se mostraba así de agradecido en redes “Estoy muy agradecido, logramos el número uno en el chart más importante de Estados Unidos, no sólo de latinos, es histórico”. La canción desbancada ha sido la de Sad! del rapero XXXTentacion, asesinado el pasado 18 de junio en Florida (EEUU).

La primera vez que Belcais Almanzar, nombre real de la cantante, alcanzó este ansiado puesto, fue en octubre del año pasado con su tema Bodak Yellow (Money Moves). Convirtiéndose, así, en la primera rapera solista en encabezar la lista, después de casi 20 años desde que lo hiciera otra mujer llamada Lauryn Hill, la cual estuvo dos semanas con su tema Doo Wop (That Thing).

