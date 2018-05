Cardi B pasa de ser la novia a viuda en el tarantiniano vídeo de Be Careful

Cardi B hizo oficial el lanzamiento de su próximo álbum Invasion of Privacy con portada incluida, y ahora nos presenta su nuevo tema ‘Be Careful‘, en el que deja claro a su chico que no le piensa pasar ni una más: “Pude haber hecho lo que me hiciste algunas veces, pero ese no es mi M.O., no soy esa clase de z****”.

Mientras nos deja muy claro que no está dispuesta a soportar una doble vida, ya que ella no lo haría, advierte a su chico: “Be careful with me / Yeah, it’s not a threat, it’s a warnin / Be careful with me / Yeah, my heart is like a package with a fragile label on it / Be careful with me” (Ten cuidado conmigo / Sí, no es una amenaza, es una advertencia / Ten cuidado conmigo / Sí, mi corazón es como un paquete con una etiqueta “frágil” / Ten cuidado conmigo). ¿Se trata de un mensaje para su novio, el rapero Offset (Carles Jordan) de la banda Migos, tras los rumores de supuestas infidelidades?

De esta forma, Cardi B pasa de estar en el altar a punto de casarse, a vestir de luto por el que sería su esposo, e insiste, “Be careful with me”. Con claras influencias del arranque de la película de Quentin Tarantino ‘Kill Bill Vol. 1‘, la rapera nos transporta a una pequeña iglesia de adobe y arquitectura mejicana, en mitad de ninguna parte:

‘Be Careful‘ incluye un sampler del tema ‘Ex-Factor’ de Lauryn Hill, que también aparece como autora de la canción de Cardi B

Cardi B es uno de los referentes musicales en Estados Unidos y su popularidad ha crecido como la espuma desde ‘Bodak Yellow’, tema con el que pasó a ser la primera mujer de color en lograr el número 1 de Billboard en 20 años.

¡Nay que esperar todavia un poco para escucha su álbum Invasion of Privacy!

