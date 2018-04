Cartel del Shikillo Festival

Artistas como Narco, Beret, Hora Zulú, Gomad!&Monster, Prozak Soup, El Coleta, Pupil-les, Ira Rap, Mala Reputación, Dakidarria, Dremen, Aphonnic, The Rebels, Carroña, Apalanike, Riot Propaganda, Zoo, La M.O.D.A (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), Revolta Permanent, Bolu2 Death, La Raíz, La Fuga, Auxili, Los Benito, Sons of Aguirre, Sara Hebe, Ankor, Yo No Las Conozco y Pisikodelikos actuarán el próximo Shikillo Festival que se celebra en el Campo de fútbol Municipal “El Llano” de Candeleda (Ávila) del jueves 2 de agosto al sábado 4 de agosto.

