Cartel para el Festival Cruilla

Los días jueves 12 de julio, viernes 13 de julio y sábado 14 de julio se celebra la novena edición en Barcelona del Festival Cruilla.

El jueves 12 de julio actuarán Jack White, Bunbury, Seasick Steve, Always Drinking Marching Band y Rollings Vibes Collective. El viernes 13 de julio será el turno de Prophets of Rage, N.E.R.D, Kygo, Damian “Jr. Gong Marley”, Gilberto Gil & Amigos: Refavela40, LP, Lori Meyers, Bomba Estéreo, La Pegatina, Jessie Ware, Camille, Joan Dausá, Blaumut, The Last International, Bugzy Malone, Mi Capitán, Nudozurdo, Joana Serrat y Aquelarre de Cervera, el sábado 14 julio actuarán Justice, The Roots, David Bryne, Orbital, Chase & Status Live, Ben Howard, Soja, Izal, Els Catarres, Fatoumata Diawara, Ramón Mirabet, Belako, La M.O.D.A, Elefantes, The New Raemon, Nuria Graham, We The Lion y La Fura Dels Baus.

