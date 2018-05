Celebra el Día del Orgullo Friki en Master FM

Aprovechando que hoy es que Día del Orgullo Friki, desde Master FM queremos hacer una mención especial a las bandas sonoras de las series y películas que más han marcado la vida de más de una y de dos generaciones. Algunas de las canciones que no podemos dejar de tararear hoy en día es la melodía característica de Harry Potter o de Gotham; y esto por no hablar de la emoción que se siente al escuchar, al inicio de cada capítulo, la famosa sintonía de Juego de Tronos.

Eso sí, tampoco podemos olvidarnos de las míticas canciones de Oliver y Benji, quién no ha visto alguna vez un capítulo de estos magos del balón que tardaban más de cuatro capítulos en llegar a la portería contraria; por no hablar de lo que les costaba marcar un gol. ⚽

Tampoco dejemos de lado otras famosas como Dragon Ball, La pajarería de Transilvania o Dragones y Mazmorras. Y es que, por no olvidar, no nos podemos dejar atrás a los Digimon. ¿Quién no se acuerda de Agumon, Gatomon, Patamon, Gabumon o Palmon? Todos aquellos pequeños seres cuyos nombres terminaban siempre en –mon y que digievolucionaban para convertirse en otros animales más grandes. Lo mejor vino cuando empezaron a sacar a la venta los videojuegos en los que podías tener tus propios digimon. Eso sí que era un juego.

Tranquilos, tampoco nos vamos a olvidar de todos aquellos fans del cuaderno de la muerte, Death Note, ni de Fairy Tail y Hora de Aventuras. Esa serie en la que los personajes tienen un comportamiento tan infantil que engancha, sobre todo, al público adulto que entiende perfectamente sus bromas más ocultas y de doble sentido.

¿Y quién no ha hecho alguna vez el famoso saludo de Star Trek? ¿No has tenido nunca en las manos alguna carta de Yu-Gi-Oh!? No lo niegues… sabemos que sí 🤭

Hoy, para celebrar este día como se merece, además de todos los enlaces que te hemos dejado en este post, no nos vamos a olvidar de la mítica Marcha Imperial:

