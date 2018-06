Cepeda y Aitana, ¿nueva pareja a la vista?

Ya se veía su química en la Academia de Operación Triunfo y es que el concierto de los concursantes en Las Palmas ha dado mucho que hablar.

Los fans pudieron disfrutar de una ración especial de polémicas y declaraciones de amor, todo en uno. Por una parte, vimos la actuación de Agoney y Raoul que decepcionó a una gran parte del público por la poca química que, al parecer, demostraron en su actuación con la canción Manos vacías.

Pero lo que no ha pasado nada desapercibido es la química que Aitana y Cepeda dejaban ver en el escenario. Y es que, justo antes de que Luis entrase en el escena, la catalana le dedicó unas palabras que hicieron enloquecer a los fans de Aiteda: “Siempre nos dicen que nos preparemos lo que vamos a decir… La verdad que esto no se planea, las cosas no se planean, nunca sabes cómo van a seguir, qué va a pasar”.

Todo esto después de que el rumor de que Aitana había terminado con su relación con su novio Vicente, ha hecho estallar de felicidad a aquellos que, desde que los vieron en la Academia, deseaban que Cepeda y Aitana fueran pareja. Y es que, después de este mensaje de Aitana y de la complicidad que demostraron en su actuación en Las Palmas, todo parece indicar que la insistencia del gallego ha dado, por fin, sus frutos.

¿Tendremos nueva pareja de Operación Triunfo?

