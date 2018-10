Coldplay muestran sus inicios con un tráiler documental A Head Full Of Dreams

Ya esta lanzado el tráiler oficial de Coldplay, llamado “A Head Full Of Dreams” es un documental biografico de la banda, lanzado por Amazon Prime. en las primweras imagenes se puede ver a Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion y Guy Berryman en sus primeros comienzos como una banda muy hunilde de pop rock en el Londres de los años 90.

En unas declaraciones el joven Martin, dijo, “Vamos a ser una banda muy grande” y seguidamente añadio Guy, Will, Jon y Chris: No lo olvideis, así fue, no estabam equivocados, al dia de hoy , es uno de los grupos con bastante repercusión en el panorama musical. y si que es verdad que cuando hicieron estas declaraciones eran unos simples muchachos universitarios, pero hay que reconocer, que no se equivocaron, y pesar de que tuvieron momentos dificiles y muy criticos el grupo britanico, por siertos temas de adicciones, uno de ellos termino con una nota cariñosa: “La verdad es que, en realidad sin los otros tres, cada uno de nosotros estaría un poco jodido”.

A Head Full Of Dreams llegará a Amazon Prime el 16 de noviembre. Pero dos días antes será proyectada en diversos cines de todo el mundo cuando falte tan solo 24 horas.

Me gusta: Me gusta Cargando...