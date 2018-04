El vídeo que se ha echo viral después de pasar por Factor X con una actuación que cautivo al jurado.

Un dúo compuesto por LAPILI y JIRAFAREY. Con el nombre artístico de Glitch Gyals.

🍩 Cómeme el donut 🍩

Jirafa Rey x Lapili

-@Glitch_Gyals

Vídeo: Mfx Films

Instrumental: @dropcaldj

LETRA

[Estribillo:

Yo vengo con tó, te meto un entrecot,

yo no compro fó – llower y tú sí,

te traigo to el kit (kat), la cara partí – a,

te la dejo en glitch gyals, a 32 bit va,

prepárate, prepárate, prepárate pa el hit

que viene ya.

Cómeme el donut (x4).

Cómeme el donut, te hago 2×1,

cómeme el donut, el ojo de Horus.]

Si subo en ascensor soy un ascético,

si duermo poco tengo sueños proféticos,

tú tendrás dos caras yo soy polifácetico,

no sé frenar, llevo un ritmo frenético,

no nos mires más, cuidao, somos magnéticos,

lo de ser tan glitch, es genético,

las santas me quieren pero soy escéptico,

somos tan dulces que te volvemos diabético.

Yo visto Kellogg’s, y tu vistes Adidas,

me salto las reglas pero gano la partida,

me viste Mercadona, somos señoritas,

te voy a enseñar a jugar a ser artista,

soy futurista, y tengo aristas,

mi traje de crispis te crispa,

te pica más que picadura de avispa,

no metas los dedos en el enchufe que

echa chispas.

[Estribillo]

No existe vara con la que tú nos midas,

me convierte en oro porque es reina Midas,

somos comestibles nos vestimos con comida,

yo me como tu materia prima.

Voy con mi prima pero no vamos al Primark,

a ella le gusta hacer joyería más fina,

cuando jinetea ella es asesina

va devastando como huracán Katrina.

Está que trina, fuegote y gasolina,

esto es pa que quemes toda la adrenalina,

esto es lo más raro que has visto en tu vida,

somos exóticos por eso tú nos miras.

Lo que tú me digas, a mí me patina,

lo que hago es difícil como letra china,

adivina, quién es la más divina,

esto es un nuevo reto, pa tu retina.

A la que buscan la llaman buscona,

la que juega es una juguetona,

a la que ladra la llaman ladrona,

y la que bombea es una bombona.

No somos pussy, somos leonas,

nos sobra el estilo y las neuronas,

bombardeamos mundos como Meteora,

somos guerreras, amazonas.

