Conciertos recordables en Colombia que nos deja este año

Otro año llega a su final; fueron 12 meses llenos de música y nos quedan los mejores recuerdos de grandes conciertos que incluyeron a Colombia en su itinerario. Varios artistas nacionales e internacionales estuvieron en diferentes escenarios del país para promocionar su música, ofrecer experiencias sonoras y visuales y mostrar que el poder de sus canciones va más allá de las ventas o las cifras que acumulan en plataformas digitales. Bandas y solistas internacionales como Gorillaz, Lana Del Rey y Radiohead ofrecieron por primera vez sus conciertos en territorio nacional reuniendo miles de personas en torno a sus emblemáticas creaciones musicales. Otros como Roger Waters, Depeche Mode, Martin Garrix y Sting incluyeron nuevamente a Bogotá en sus giras mundiales y lograron llenar venues como el nuevo Arena Movistar, el Estadio El Campín o El Parque Simón Bolívar.

El listado está presentado de forma aleatoria. Su orden no quiere decir que un concierto haya sido mejor que otro, Estos fueron los conciertos más memorables del año. ¿Preparados para lo que nos traerá el 2019?

Roger Waters – Us + Them World Tour – Estadio El Campin

¿Por dónde comenzar a hablar de un concierto como el de Roger Waters? A diferencia de muchos espectáculos musicales en vivo que no dan pie para una aguda conversación, el Us + Them Tour del ex cabecilla de Pink Floyd es una espesa y perfectamente preparada combinación de elementos que hay que separar y entender con detalle. Sí, el concierto de Roger Waters es un encuentro con los pilares de la música actual, pues casi el 80% del setlist convoca un cúmulo de canciones publicadas por Pink Floyd entre 1971 y 1979 que definieron el rumbo del rock para siempre –Wish You Were Here, Money, Pigs (Three Different Ones), Another Brick In The Wall, Comfortably Numb, entre otras–.

Gorillaz – Festival Estéreo Picnic – Parque Deportivo 222

Todo conspiró, incluso el clima, para que Gorillaz cerrara por lo alto, con Damon Albarn comandando una banda apoteósica y unos invitados implacables a la hora de domar la tarima: De La Soul, Pauline Black, Peven Everett, Jamie Principle, Little Simz y Bootie Brown. Albarn se alargó en su show, la conexión con el público estaba en el aire y sin alargar más lo que muchos sentimos en el escenario principal, fue sublime, fue una gonorrea de show en todo el sentido de la palabra. Y no hubo ni barro, ni trocha, ni nada que pudiera apagar la emoción de haber sido testigos de esa máquina.

Shakira – El Dorado World Tour – Parque Simón Bolívar

En esta gira Shakira estuvo acompañada por cinco personas en tarima; su bajista, su director musical y guitarrista, su violinista, su baterista y su pianista. No invitó bailarinas para girar por el mundo y tampoco las necesita. El stage de El Dorado viene adornado por dos pantallas laterales, una central gigantesca y una pasarela que hace de puente entre la barranquillera y el público. ‘Shaki’, nunca había estado más conectada con la gente que iba a sus conciertos como lo hace ahora. En el concierto de Bogotá la colombiana se emocionó al punto de llorar sin control luego de cantar Antología, una de sus creaciones más importantes.

Radiohead – SoundHearts Festival 2018 – Parque Simón Bolívar

Guste o no, Radiohead ha moldeado las canciones que oímos de los últimos 30 años, no solo en lo artístico sino también en lo industrial. De pasar de ser la joya de EMI, encendió la llama de la revolución digital y llevaron a su clímax lo que ya habían iniciado Napster y MySpace cuando en el 2007 decidió “regalar” su música entregando el In Rainbows por lo que su público quisiera pagar por internet. Antes que muchos, Radiohead entendió las dinámicas de sus tiempos.

Residente – Gira 2018 – Centro de Eventos Autopista Norte

El ex Calle 13 René Pérez, mejor conocido como Residente, trajo a Bogotá y a Cali su show en solitario. Cumplió su palabra y por 5 minutos, cedió el micrófono para que los estudiantes hablaran de la educación pública en Colombia sin que nadie les pidiera que no hicieran trancón o que protestaran por el andén.

Lana del Rey – Festival Estéreo Picnic – Parque Deportivo 222

Tal vez el horario no era el indicado para Lana del Rey, pero su voz hipnótica y fantasmal, sumado a su tremendo carisma, logró que el show fuera todo lo esperado para su fanaticada. “Hemos estado esperando mucho tiempo para tocar en uno de los lugares más fascinantes del mundo, Bogotá, Colombia. Esta noche tuvimos que hacerlo e incluso a pesar de la fuerte lluvia, ustedes se quedaron con nosotros y festejaron duro durante una hora y media. Muchas gracias”, escribió Lana en su Twitter después del concierto.

Martin Garrix – Plus + World Tour – Centro de Eventos Autopista Norte

Cada segundo del show de Martin Garrix está perfectamente calculado, desde el momento en que el holandés sube al escenario, hasta la pirotecnia que explota en el mismo segundo que se lanza el drop de sus canciones más interesantes. El equipo del Dj sabe que un show de EDM debe ser una experiencia musical y visual que transporte a los asistentes a otro universo y que haga olvidar al asistente de los problemas que pueda tener. El listado de canciones del DJ en Colombia incluyó hits como Animals, In The Name Of Love, Waiting for Tomorrow, Scared To Be Lonely, Access, Ocean y hasta Waiting For Love del desaparecido Aviici.

J Balvin – Vibras Tour – Centro de Eventos Autopista Norte

Balvin salió al escenario a la 1 am y aunque la espera se hacía eterna, ya se repetían algunas canciones y la gente gritaba que ya era hora, verlo en tarima fue como devolver el reloj y como si la energía se recargara automáticamente para bailar hasta que él dijera, era posible quedarse con él la noche entera pues no había tiempo para cansarse, no dio tiempo ni para respirar, dejó una a una sus canciones y nos hizo gritar como si no hubiera mañana. Hora y media de show fue suficiente para bailar, saltar, cantar y entender que J Balvin no es solo un artista de reggaetón, es el papá del género.

Sting + Shaggy – The 44/876 Tour- Movistar Arena

El jamaiquino Shaggy y el inglés Sting se encargaron de darnos uno de los mejores espectáculos a los que hemos asistido en los últimos meses en Bogotá. Cada momento se vio y se escuchó perfecto desde cualquier lugar. Cerca de 10 mil personas tuvieron el gusto de ver a esta imponente y sexy dupla desde la comodidad de sus sillas comiendo pizza y tomando whisky.

Judas Priest – KnotFest – Hipódromo de los Andes

Judas Priest llegó para cerrar el carnaval del KnotFest; una hora y treinta minutos del metal más puro. El mismo demonio le tuvo que pedir permiso a la banda para poder presenciar su poder. Es increíble que aún podamos escuchar a Halford en vivo y que aún pueda hacer todo lo que hace en el escenario: desde el cambio de vestuario hasta manejar su clásica moto para dar inicio a uno de los clásicos de Judas Priest: “Hell Bent for Leather”.

The Killers – Festival Estéreo Picnic – Parque Deportivo 222

El carisma de Brandon Flowers y el amplio repertorio de hits son algunas de las razones por las que no nos cansamos de ver a The Killers. “¿Nos extrañaron?”, preguntó Brandon al comienzo del show; Sí, nos hicieron falta y por acá siempre bienvenidos.

Juanes, Bosé, Yatra – Movistar Arena

Aterrizando en Bogotá, días antes del show, se especulaba que la venta de boletería estaba complicada pues el aforo del Movistar Arena es para 14.000 personas. Sin embargo, al llegar al lugar todo parecía diferente y cada uno de los asientos disponibles se ocuparon por completo al inicio del show. Este concierto en Bogotá tenía como invitado especial a Sebastián Yatra quien funcionó como enganche para llevar público más joven al antiguo Coliseo El Campin. Durante su show demostró que está pegado y listo para darle a su carrera un aire internacional, de hecho, un día después del show empezó su primera gira de conciertos por Estados Unidos.

Depeche Mode – Global Spirit Tour – Parque Simón Bolívar

El concierto ocurrió sin contratiempos. Korben y yo estuvimos en primera fila para comprobarlo. Cada canción fue interpretada según el plan. Todo ocurrió como en sincronía matemática. Con Depeche Mode el tiempo es irrelevante y su música encaja en toda época. En el fondo esperaba que la banda, especialmente Martin, nos hubiera reconocido.

Maluma – F.A.M.E – Movistar Arena

Es difícil encontrar un artista colombiano al que se le dé más palo socialmente que a Maluma. Su pinta, sus canciones, sus videos, sus reuniones son blanco permanente de burlas y, por supuesto, oleadas de memes. Sin embargo, también es difícil pensar en razones por las que hoy en día no haga parte del top 5 de músicos más importantes del momento. ¿Cómo se concentran en una misma persona esas dos facetas? Luego de ver el paso del F.A.M.E. Tour de Maluma en el Movistar Arena de Bogotá, quedan algunas conclusiones claras.

Para el próximo año ya están confirmados algunos de los conciertos en Colombia: Lenny Kravitz, Snow Patrol, Luis Miguel y el Festival Estéreo Picnic con Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Sam Smith, Disclosure, Twenty One Pilots, Interpol, entre otros.

