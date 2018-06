¡Conoce aquí los conciertos de Carlos Sadness!

El barcelonés Carlos Sadness hace una serie de conciertos por casi toda España, la mayoría de ellos festivales. En Master FM te los contamos.

El próximo viernes 8 de junio en el Festival de les Arts de Valencia, el sábado 9 de junio en el Festival Turmalina de Pamplona, el jueves 14 de junio en el Ojeando Festival de Ojen (Málaga), el sábado 16 de junio en el Conexión Valladolid Festival de Valladolid, el viernes 22 de junio en el Festival Polifonik de Barbastro (Huesca), el jueves 28 de junio en el O Son do Camiño Festival de Santiago de Compostela (A Coruña), el sábado 30 de junio en el Ribera del Segura Festival de Cieza (Murcia), el miércoles 18 de julio en el Low Festival de Benidorm y en el Arenal Sound Festival de Burriana (Castellón), el sábado 18 de agosto en el Phe Festival de Tenerife y en el Cooltural Festival de Almería, el sábado 15 de septiembre en el Festival Oh See! de Málaga, el martes 18 de septiembre en el Granada Sound Festival de Granada y el jueves 8 de noviembre en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México.

