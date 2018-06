¡Conoce aquí los conciertos de El Kanka!

El malagueño Juan Gómez Canca, más conocido como El Kanka, hace una serie de conciertos tanto por España como por el mundo.

Por Colombia, el jueves 14 de junio actuará en Bucaramanga, el viernes 15 de junio en Medellín, el sábado 16 de junio en Bogotá, el viernes 28 de septiembre en el Rock Sin Subtítulos de Dublin (Irlanda), el sábado 29 de septiembre en el Rock Sin Subtítulos de Londres (Inglaterra).

Por España, el viernes 22 de junio en la Playa Club de A Coruña, el sábado 23 de junio en el Kafe Antzokia de Bilbao, el lunes 2 de julio en la VII Edición Estival de Cuenca, el jueves 5 de julio en el Festival Weekendbeach de Torre del Mar (Málaga), el viernes 6 de julio en el Music Port Festival de Sagunto (Valencia), el sábado 7 de julio en el Portamérica de Caldas de Reis (Pontevedra), el jueves 12 de julio en el Live The Roof de Zaragoza, los días martes 31 de julio o jueves 2 de agosto en el Festival Arenal Sound de Burriana (Castellón), el miércoles 1 de agosto en el Live The Roof de Valencia, el viernes 3 de agosto en el Live The Roof de Alicante, el domingo 12 de agosto en La Daurada de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el lunes 13 de agosto en el 56 Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guixols (Girona), el jueves 16 de agosto en el Live The Roof de Madrid, el sábado 18 de agosto en el Rabolagartija Festival de Villena (Alicante), el jueves 23 de agosto en el Concert Music Festival Sancti Petri de Chiclana de la Frontera (Cádiz), el sábado 25 de agosto en el Live The Roof de Cádiz, el domingo 26 de agosto en el Live The Roof de Sevilla, el jueves 30 de agosto o el viernes 31 de agosto en el Festival Gigante de Guadalajara, el sábado 1 de septiembre en la Sala Memphis Live Music de Gijón, el sábado 15 de septiembre en Sala Las Armas de Zaragoza, el domingo 16 de septiembre en el Live The Roof de Barcelona, el jueves 20 de septiembre en el Secret Show de Málaga, el viernes 5 de octubre en el Gran Café de León, el sábado 6 de octubre en la Casa de Cultura de Burlada (Navarra), el fin de semana del viernes 12 de octubre y sábado 13 de octubre en el Sierrasur ECO Festival de Zahara de la Sierra (Cádiz), el viernes 19 de octubre en la Sala Cantabria de Santander, el sábado 20 de octubre en Sala La Rua de Burgos, el viernes 26 de octubre en la Sala MasterClub de Vigo (Pontevedra), el sábado 27 de octubre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela (A Coruña), el sábado 3 de noviembre en el Teatre Monumental de Mataró (Barcelona), el sábado 10 de noviembre en el Gran Teatro de Cáceres, el viernes 16 de noviembre en el Rioja Forum de Logroño, el viernes 23 de noviembre en el Kursaal de San Sebastián, el viernes 30 de noviembre en el Teatro Cervantes de Almería, el viernes 14 de diciembre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, el sábado 15 de diciembre en el Palacio de Congresos de Castilla y León de Salamanca y el viernes 21 de diciembre en el Momart Theatre de Cádiz.

