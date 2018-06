¡Conoce aquí los conciertos de La M.O.D.A!

Los burgaleses de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, más conocidos como La M.O.D.A hacen una serie de conciertos por España y por el mundo, principalmente actuando en festivales.

El viernes 15 de junio actuará en el Conexión Valladolid de Valladolid, el sábado 16 de junio en Toledo en Concierto en Toledo, el domingo 17 de junio en Concert per la libertat d’expressió de Palma de Mallorca, el miércoles 20 de junio en Washington (EEUU), el sábado 23 de junio en Pilsen (Chicago), el viernes 29 de junio en O Son do Camiño de Santiago de Compostela (A Coruña), el viernes 6 de julio en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar (Málaga), el viernes 13 de julio en el Mad Cool Festival de Madrid, el sábado 14 de julio en el Festival Cruilla de Barcelona, el jueves 19 de julio en el No Sin Música de Cádiz, el viernes 20 de julio en el Ezcaray Festival de Ezcaray (La Rioja), el viernes 27 de julio en La Mar de Músicas de Cartagena (Murcia), el sábado 28 de julio en el IslaGo Music Festival de Isla Cristina (Huelva), el jueves 2 de agosto al Arenal Sound de Burriana (Castellón), viernes 3 de agosto al Shikillo Festival de Candeleda (Ávila), el sábado 4 de agosto al Santander Music Festival de Santander, del miércoles 8 de agosto al domingo 12 de agosto en el Sonorama Ribera de Aranda de Duero (Burgos), el viernes 10 de agosto o el sábado 11 de agosto en el Festiuet de Valls (Tarragona), el viernes 17 de agosto en el Rabolagartija Festival de Villena (Alicante), el sábado 18 de agosto o el domingo 19 de agosto en el Cooltural Fest de Almería, del sábado 18 de agosto al domingo 20 de agosto en el Rock al Parque de Bogotá (Colombia), el sábado 25 de agosto en el Stardust Festival de Soria, el jueves 30 de agosto, viernes 31 de agosto y sábado 1 de septiembre en el Ebrovisión de Miranda de Ebro (Burgos) y en el Gigante Festival de Guadalajara, el domingo 9 de septiembre en Salamanca, el viernes 14 de septiembre en el Indispensables Festival de Albacete, el sábado 15 de septiembre en el Donostia Festibalia de Donosti, el sábado 22 de septiembre en el Passión Festival de Sevilla, el viernes 12 de octubre en el Veranillo Festival de Cáceres, el sábado 27 de octubre en Ciudad de México (México), del jueves 1 de noviembre al sábado 3 de noviembre en el Pintor Rock de El Morell (Tarragona), el viernes 23 de noviembre en Bulin y el sábado 24 de noviembre en Londres.

