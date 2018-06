El inglés Liam James Payne, más conocido como Liam Payne y miembro actual de la banda One Direction hace una serie de conciertos por todo el mundo.

Con One Direction publicó Up All Night en 2011, Take Me Home en 2012, Midnight Memories en 2013, Four en 2014 y Made in the A.M en 2015.

El sábado 9 de junio y el domingo 10 de junio actuará en Chicago (EEUU), el domingo 17 de junio en Saratoga (EEUU), el miércoles 20 de junio en Nueva York y el sábado 30 de junio en Bonner Springs (EEUU).

