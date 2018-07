‘Contradicción’ lo nuevo de Malú

El próximo 21 de septiembre saldrá a la luz el nuevo trabajo de Malú bajo el título ‘Oxígeno’, hasta entonces seguiremos disfrutando de los adelantos musicales con los que nos brinda la cantante, en esta ocasión hablamos de Contradicción y cuenta con un videoclip que, ha sido rodado en La Rioja y que nos cuenta una divertida historia donde nada es lo que parece.

No obstante, no es el primer sencillo que sale, de ese disco tan esperado, sino que ya abrió bocas cuando, los fans, pudieron escuchar Invisible y Ciudad de Papel, la primera (estrenada en septiembre del año pasado) acabó convirtiéndose en Disco de Oro mientras que, la segunda, se estreno en marzo de este mismo año y no es más que un derroche de calidad y talento que muestra como explora caminos nuevos sin miedo alguno.

Oxígeno TOur arrancará en octubre y contará con actuaciones tanto dentro como fuera de nuestro país, Las primeras ciudades españoles que visitará serán Málaga, Madrid, Murcia, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, A Coruña y Sevilla.

