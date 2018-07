‘Crazy in Love’ encabeza la lista de las 100 mejores canciones del siglo XXI, según la revista Rolling Stone

Crazy in Love fue el primer secnillo de Beyoncé, cuando sacó su primer álbum en solitario, en el cual colaboró el que terminaría convirtiéndose en su marido Jay-Z, y ahora está a la cabeza de las ‘100 mejores canciones del siglo XXI ‘ según la revista Rolling Stone en su edición de este mes. Esta lista ha sido creada por artistas, productores, críticos y expertos de la industria discográfica “El resultado es un excelente reflejo de un período increíble en la historia de la música” señalan en la publicación.

The 100 greatest songs of the Century, so far, as voted and ranked by artists, critics and industry insiders https://t.co/bWWXutV4iq pic.twitter.com/mfdg9SxFUe

— Rolling Stone (@RollingStone) 28 de junio de 2018