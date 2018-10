Daddy Yankee dedica su nominación a los Latin Grammy a las mujeres que sufren de cáncer de seno

“Es la primera vez que un tema en apoyo a una entidad sin fines de lucro es nominado para un Latin GRAMMY. Nos enorgullece que el artista Daddy Yankee enaltezca el mensaje de concienciación sobre el cáncer de seno que representa a nuestra organización desde un principio”

El vídeo del tema, concepto creado por la agencia de publicidad J. Walter Thompson Puerto Rico, obtuvo más 14 millones de vistas en YouTube y, hasta el momento, el sencillo recibió seis premios internacionales, que son Premios El Sol, SME Digital Awards, Radio Mercury Awards, Premios Cúspide, The One Show y Cannes Lions International Festival of Creativity.